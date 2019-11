Pärnu iduettevõte lõi rakenduse tenniseharrastajatele

“Tihti on vaba tenniseväljakut või sobivat mänguvõimalust väga keeruline leida, seda eriti õhtustel aegadel, mil tennisekeskuste väljakud on püsiaegade broneeringutega tihedalt kaetud. Kuid püsiaegades pidevalt vabaneb kohti, näiteks mõni mängija ei saa tulla või haigestub,” selgitas start-up’i üks asutajaid Janno Metsa. Seni polnud head viisi, kuidas info vabanenud kohtadest huvilisteni jõuaks.

Kuigi MyGames lansseeriti esimeses etapis Eesti turule, ei plaanita sellega piirduda. “Tennis on maailmas populaarne spordiala ja probleemid, mida me rakendusega lahendada soovime, on aktuaalsed ka mujal,” kinnitas Randmäe. “Kui arvestada, et kogu maailmas harrastab tennist regulaarselt umbes 100 miljonit inimest ja keskmine mängija investeerib aastas hobisse 1000 euro ringis, võib globaalne turumaht ulatuda 100 miljardini.”