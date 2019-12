Hiinlased tulevad jaanuaris Eestisse, et pidada kõnelusi Tallinna lennujaamaga ja vaadata Pärnu võimalused oma silmaga üle. FOTO: Urmas Luik

Hiinlastel on huvi ehitada Pärnu lennujaama baasil välja kaubalennujaam, kuhu ollakse valmis investeerima. “Suurus- järk on muljet avaldav nagu kõik Hiina puhul. Jutust on läbi käinud 300 miljonit eurot,” ütles Pärnu linnapea Romek Kosenkranius.