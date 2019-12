Kunagise Kihnu laeva alghind kahanes veerandi võrra

Tellijale

Kohtutäitur Rannar Liitmaa sel­gitas, et uue oksjoni käivitas võlanõudja soov Light of the Sea, varasema nimega Liisi, võla katteks siiski maha müüa. Seadusega ette nähtud korras sai eelmist hinda langetada veerandi võrra ja seda võimalust sooviski võlanõudja AS Pärnu Sadam kasutada. Enampakkumise alghind on nüüd niisiis 71 250 eurot.