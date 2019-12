Siinsed giidid tähistasid ühingu veerandsajandi täitumist

Tellijale

Giidide ühing valis aastapäeva tähistamiseks Pärnu muuseumi kui oma kauase partneri, kus peale selle, et giidid juhatavad seal turiste, on tehtud ühingu liikmetele koolitusi. “Ma olen siin majas käinud ka koosolekutel ega ole mul olnud paremat koosolekute kogemust kui siin majas,” rääkis üks pikaaegsemaid ühingu liikmeid Eve Sass. “Muuseumi töötajad on pühendunud, nad teavad täpselt, mida nad saavad lubada, ja kõik lubadused täidetakse. Ja seda väga sõbralikus ja positiivses õhkkonnas.” Erikülalisena oli ühingu sünnipäeval abilinnapea Rainer Aavik, kes rääkis giididele Pärnu turisminduse saavutustest ja tulevikuplaanidest.