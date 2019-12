Liiklusõnnetus andis tööd nii politseile, päästjatele kui kiirabile

Politsei sai kella 5.30 ajal teate, et Pärnu linnas Niidu tänava ja Ehitajate tee ristmikul põrkasid kokku sõiduautod Volkswagen ja Ford.

“Sõidukijuhid viibisid autos üksi. Õnnetuses sai viga Fordi juht ja juhtunu asjaolude selgitamiseks alustati menetlust,” selgitas Pärnu jaoskonna patrulltalituse juht Henry Murumaa. “Tuletan meelde, et enne kõrvalteelt peateele manöövri sooritamist peab sõidukijuht veenduma, et tee on vaba.”