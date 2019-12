Valitsus näitas rohelist tuld kolmele Liivi lahe tuulepargile

Majandus- ja taristuministri Taavi Aasa sõnutsi on tulevikus meretuuleparkidel ülekaalukas roll, et Eesti liiguks kliimaneutraalsuse suunas. „Kui me tahame sammhaaval vähendada sõltuvust põlevkivielektrist, peame juba nüüd valmistama ette alternatiive. Mitu uuringut on näidanud, et üks realistlikumaid võimalusi on arendada meretuuleparke,“ rääkis Aas. „Kui me lisame võrrandisse biomassil töötavad koostootmisjaamad, hea kaabliühenduse naabritega ja hajutatud väiketootmise, saame hiljemalt aastal 2050 hingata veel puhtamat õhku kui praegu.“