Tellijale

Selliseid muudatusi toetab ­asjaolu, et suur osa Tori valla ­lapsi omandab haridust väljaspool valda. Eriti palju õpilasi käib mujal koolis kunagisest Sauga vallast. Praegu on seis selline, et Tammistes polegi kooli, Sauga põhikool vaevleb ruumipuuduses ja asub elanikele logistiliselt halvas ­kohas.