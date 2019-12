Mart Laar: Jannseniga tunnen lähedust haiguse kaudu, mis tabas meid mõlemat

Tellijale

Laar kiitis Jannseni toel Pärnut kui 19. sajandi keskpaiga olulist eestluse tugipunkti. “Jannsen on Pärnu suurmees, keda on materdatud läbi ajaloo, ent Jannsen jäi iseendaks ega olnud juhus, et ta just Pärnus oma tegevusele nii palju aega pühendas. Just Pärnus kuulutas ta esimest korda: “Tervitus Eesti rahvale!”” rääkis Laar.