Kaupluse ümberehitusel mõeldakse keskkonnasäästule

"Pärnu on Selverile oluline piirkond. Suurejõe kauplus on siinsete inimeste seas kõrgelt hinnatud ostukoht. Näeme, et Pärnu klient on nii ostukeskkonna kui sortimendi valiku suhtes aina nõudlikum. Sestap viime uue aastal Suurejõe Selveri üle uuele kontseptsioonile, nagu näevad välja Selveri keti kõige uuemad ja moodsamad kauplused," ütles AS Selveri juhatuse liige Kristi Lomp.