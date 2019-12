Toitlustaja jagab nippe laste salatiusku pööramiseks

Tellijale

Pärnu Rääma põhikoolis ja Pärnu ühisgümnaasiumis toitlustust pakkuva ettevõtte Daily esindaja Tiiu Endrikson avaldas, et lastele meeldib, kui köögi- ja juurviljad, kastmed paiknevad eraldi anumas ning nad saavad ise endale meelepärase taldrikule tõsta. Kui koolides toiminud nipp aga ei aita, ei tohiks Endriksoni jutu järgi alla vanduda. “Konarlik teekond viib iga vanema lõpuks sihile,” julgustas ta.

Endrikson on kogenud ­sedagi, et mõne lapse puhul ei ole mure salati maitses, vaid pakutavate toidupalade suuruses: näiteks pesamunadele on hoopis suupärasemad ribadeks hakitud salatilehed, riivitud või üliõhukesteks viilutatud juurviljad.