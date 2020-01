Manija Manni asendab saarevahi lappaja

“Köied tuleb panna nii, et tuul paati minema ei vii,” ütleb Manija saarevaht Arno Leas, kes oma lappajaga peab Pärnu Haldusteenuste palvel ühendust saare ja mandri vahel.

Pärnu linna Manija sadamatuled paistavad pimenevas talveõhtus käesirutuse kaugusel, kuigi üle vee jääb nendeni ligemale kilomeeter. Aga üks tuluke liigub ja aina suureneb, kuni jõuab mandrile ehk Munalaiu sadama kai äärde. See on lappaja, tekita väike mootorpaat, millega kalurid käivad noodapüügil. Paadimehe kummist jakk ja püksid on veemärjad, osavalt kinnitab ta köied pollarite külge, astub kaile.