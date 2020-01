Manija Mann ootab välismaalt varuosa

Tellijale

“Üllatuste eest ei ole keegi kaitstud,” nentis Lääts eile. “Liinipaati lahti võttes selgus, et vaja on välja vahetada võlli pealt puks, mis tuli tellida Hollandist kiirtranspordiga ja peaks nädala keskel kohale jõudma. Meil ei seisa sellised varuosad ju riiuli peal, koos transpordiga maksab see 500 ­euro ringis.”