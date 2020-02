Kolledžisse tuleb teadmuskeskus

Tellijale

Haridusasutuse maja on projekteeritud täisringina, kus algul pididki koha leidma inkubaator ja arenduskeskus. Valminud on sellest aga pool, sest aastatuhande alguses ehituseks raha nappis. Tudengite arv siinses kolledžis on pärast tasuta kõrghariduse rakendamist aga vähenenud, mistõttu ruumipuudus hoones ei kimbuta. Pigem on seda liiga lahedalt.