Ekspertiis tuvastas kõigis puistatud kanepipoodides rikkumised

Proovide tulemused näitasid, et kauplejad ei olnud kindlaks teinud, kas nende müüdavate toodete THC-sisaldus jääb lubatu piiresse. Hankides interneti teel tundmatutelt müüjatelt tooteid usus, et tagatud on Eestis kehtivad nõuded, rikutakse enamasti seadust.