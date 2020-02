Pärnust Lätti viiva Rail Balticu lõigu projekteerimisleping sai allkirjad

Selle lepingu allkirjastamisega on kogu Rail Balticu põhitee Eestis projekteerimistöödega kaetud.

Lepingu sõlmisid AS RB Raili tegevjuhi kohusetäitja Agnis Driksna, Saksamaa ettevõtete Obermeyer Planen + Beraten GmbH ja Prointeci konsortsiumi esindav Jose Manuel Lendoiro.

Kiirraudteelõigule Pärnust Eesti-Läti riigipiirini tuleb eelprojekti kohaselt üheksa raudteesilda, 15 maanteeviadukti, seitse raudteeviadukti ja 11 ökodukti.

Järgneva 27 kuu jooksul teeb konsortsium raudteel ehitusuuringu ja koostab raudtee alus-, pealisehituse ja raudteega seotud rajatiste ehitamiseks tööprojekti.

“Tänane lepingu allkirjastamine on meile märgilise tähendusega. Kõik Rail Balticu raudtee 213 kilomeetrit Eestis on töös. Projekteerimistööde edukas lõpuleviimine on kriitiline eeltingimus projektiga edasiliikumiseks ja ajakavas püsimiseks. Rail Balticu meeskond pakub selle lõigu projekteerijatele tuge, et see saaks õigeks ajaks kvaliteetselt tehtud,” ütles Driksna.

Peale Rail Balticu 213 kilomeetri pikkuse põhitee detailsetele projekteerimistöödele Eestis on alanud juba esimese objekti ehitustööd Harjumaal Saustinõmmes. Samuti on alanud Pärnu reisiterminali projekteerimine ja käivad Muuga kaubaterminali tehnilise lahenduse arendustööd. Ülemiste terminali arhitektuurikonkurss on samuti lõppenud ja alustatud on raudteetaristu tehnilise lahenduse arendustöödega.

“Rail Baltic on praegu Euroopa suurim infrastruktuuriprojekt, milles meil on au koos Prointeciga kaasa teha. See on väga inspireeriv projekt ja ma luban, et rakendame kõiki oma oskusi. Loodetavasti ei jää see leping meil Eestis viimaseks,” ütles Obermeyer Groupi president Maximilian Grauvogl.

Prointeci tegevjuht Maria Soledad Martín-Cleto Sánchez lisas, et ettevõttel on väga palju kogemusi raudteede rajamisel kõikjal maailmas. Sánchezki väljendas heameelt, et ettevõte saab anda oma panuse Rail Balticu rajamisse Eestis.

Obermeyer Planen + Beraten GmbH on üleilmne projekteerimis- ja konsultatsioonifirma, mis pakub projekteerimis- ja inseneriteenuseid hooneehituse, transpordirajatiste puhul ning energeetika- ja keskkonnavaldkonnas.