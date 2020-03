Kõrvetised võivad anda märku kroonilisest haigusest

Tellijale

Pärnu keskraamatukogus pidas 20 aastat gastroenteroloo­gina töötanud doktor Leana Sits sellest tervisehädast paarikümnele huvilisele loengu. Sitsi sõnutsi on tegemist kroonilise haigusega. Tohter tunnistab, et tema vastuvõttudel käib refluksihaigeid äärmiselt palju. Põhikaebusena nimetavadki nad kõrvetisi.

Sits täpsustas, et reflukshaigusest saab rääkida, kui kaebused esinevad kahel või enamal päeval nädalas. Kõrvetiste sagedus on paljuski seotud söömisharjumustega. “Näiteks toekama toidukorra järel ja gaseeritud ­joogi tarbimisel on kõrvetised normaalsed ja muretsemiseks ­pole põhjust,” kinnitas arst.