Vändras tuleb avalik arutelu Rail Balticu keskkonnamõju üle

Rail Baltic Estonia OÜ keskkonnajuht Roland Müür ütles, et tegemist on keskkonnamõju hindamise esimese etapi ehk programmi koostamisega, milles kirjeldatakse raudtee tehnilist lahendust, lisauuringuid ja hindamise metoodikat.

Keskkonnajuht lisas, et arutelu eesmärk on anda täpsustavaid selgitusi neile, kes on küll keskkonnamõju hindamise programmiga tutvunud, kuid kellele on jäänud siiski mõni küsimus vastuseta.