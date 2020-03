Voltveti mõis läheb lõpuks enampakkumisele

Tellijale

RKASi müügijuht Marko Künnapas täpsustas, et nii Peahoone tee 2 häärber kui Voltveti mõisa kaks parki ja 1795. aastal ehitatud ait-tõllakuur võõrandatakse enampakkumisel tervik­varana.

Müügiks ettevalmistamise teelt on kõrvaldatud takistus, mis tekkis sellest, et 1830. aastal valminud häärber ja sellele riigistamise järel õpetajate korteriteks ehitatud külgtiib paiknevad eraldi kinnistutel, kuid hooned on koridore pidi ühendatud.