Tellijale

“Uuringus osales 730 tegevväelast,” märkis Siplane, lisades, et uuriti, kuidas tegevväelased näevad naisi ajateenistuses ja kuidas õrnem sugupool võrreldes meestega toime tuleb.

Tulemustest kõige üllatavamaks pidas Siplane fakti, et viiendik küsitletutest ei märka tööl kolleegide sugu. “Tihtipeale naised kardavad ajateenistusse tulles, et nad võivad saada liialt tähelepanu või nende kohta on eelarvamus,” nentis Siplane, kelle sõnutsi pole selliste asjade peale ajateenistuses aega mõeldagi.