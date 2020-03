Pärnu Rääma uue sõudekompleksi ehitamine on läinud töögraafikut silmas pidades plaanipäraselt: õhtuhämaruses suurtest akendest kumav valgus annab aimu, et meistrimehed on juba asunud siseviimistlustöid tegema. Möödunud reedel saadi kätte unikaalse sõudebasseini detailidki, kuid esialgu jäävad need jõude põrandale lebama.