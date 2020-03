Tellijale

Firma ei tähista oma asukohta siltidega, sest selleks puudub vajadus. “Kel abi vaja, teab niigi,” kinnitab Auto Lüliti kaasomanik ja juhatuse liige Meelis Järv. “Saan tihti kõnesid, kus öeldakse, et “mul on teile midagi huvitavat”, mis tähendab, et saame näha ja remontida masinaid, mida isegi meie pole oma silmaga varem näinud.” Nimelt peilib Auto­ Lüliti raskete masinate parandamisel keerukaid vigu. Siiski ei pea Järv selliste puuduste leidmist või seninägematute masinate kallal töötamist miskitpidi võimatuks missiooniks. “Kokku on need pandud ikka samadest asjadest ja tehtud inimese poolt nagu kõik masinad,” tõdeb ta.