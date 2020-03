Vabatahtlikud läksid riskirühmale appi

MTÜ Kodukant vabatahtliku tegevuse valdkonna juht Eha Paas rääkis, et kõige olulisem on aidata riskirühma kuuluvaid inimesi. Üheks vabatahtliku töö osaks on eakatele ja kroonilistele haigetele toidu ja ravimite kojuviimine.

FOTO: Urmas Luik/Parnu Postimees