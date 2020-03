Pärnumaast käis üle selle kevade esimene kulupõlengulaine

Reedel kell 12.22 said päästjad väljakutse Põhja-Pärnumaa valda Vändra alevisse, kus elanik oli teadlikult põletanud kulu. Kulu põles 25 x 50 meetri suurusel alal. “Päästjad kustutasid põlengu ja tegid selgitustööd, et kulu põletamine on aasta ringi keelatud,” sõnas Lääne päästekeskuse pressiesindaja Maris Moorits.