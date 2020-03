Soovitused edukaks koolitööks lapsevanemale, õpilasele ja õpetajale

Soovitused lapsevanemale

Laske lapsel omaette nokitseda, suhelda õpetajaga, kui näete, et ta on tõesti hädas, minge appi.

Kõikide osaliste koostöö on võtmesõna. Kui tundub, et lapse koormus on liiga suur, arutage seda aineõpetaja või klassijuhatajaga.

Õpetajate töökoormus on suurenenud, nad ei jõua kohe kõikidele kirjadele, küsimustele reageerida. Individuaalset lähenemist on märgatavalt vähem, sest arvuti taga tuleb mitu korda rohkem ülesandeid sooritada ka õpetajal.

Soovitused õpilasele

Ülesande sooritamist alustage sellest, et lugege tööjuhend hoolega läbi. Kui kohe aru ei saa, proovige see näiteks endale kõva häälega ette lugeda, jutustada. Võtke tööülesanne tükkideks (näiteks lähtuge lause tegusõnast). Kui nüüd tundub ikka arusaamatu, küsige klassikaaslastelt abi. Kui nemadki ei saa aru, pöörduge õpetaja poole.

See, et koolid ja huviringid on kinni, ei tähenda, et peaksite sõbrad unarusse jätma. Praegu on just väga oluline üksteist toetada ja julgustada. Kuid suhtlus peab käima ekraanide vahendusel. Palun ärge kutsuge klassikaaslasi külla ega minge sõpradega õue mängima.