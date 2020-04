Uksest sisenesid kaitsemaskis pruut ja peig, väljusid abikaasad

Tellijale

“Ma olin endale kleidi valmis vaadanud, aga tahtsin mehega nõu pidada, kui ta töösõidust ­koju jõuab, aga vahepeal pandi kaubanduskeskused kinni,” rääkis Hiie. “No ega kapp mul ka päris tühi ole, selle kleidi leidsingi kodunt. Ja õnneks on aianduskeskused veel avatud, need roosid lasin kimbuks teha Riia maantee äärses aianduspoes. Kuidas sa tühja käega ikka seal seisad? Lillepoed on ju ka kinni ja pruudikimpu me ette tellida ei saanud.”