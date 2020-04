Politsei soovitab lapsevanematel võsukestega rääkida netiohutusest

Politsei tuletab meelde, et liikumispiirangute tõttu kasutavad lapsed praegu rohkem nutiseadmeid. Europoli ning Eesti lastekaitse ja politseinike hinnangul on seeläbi kasvanud oht, et laps langeb internetis pettuste, kiusu, ahistamise või seksuaalse väärkohtlemise ohvriks.