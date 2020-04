Kriisitelefonilt saab abi ­muremõtetegi puhul

Telefoninumbril 1247 helistades saab nõu, kuidas kriisis enda ja teiste vaimset tervist hoida. Samuti on oodatud kõned inimestelt, kes on mures oma ­lähedaste pärast ja soovivad arutada, kuidas pakkuda neile paremat emotsionaalset tuge. Helistama on oodatud kõik, sealhulgas eesliinil viirusega võitlevad arstid, õed, politseinikud, päästjad, õpetajad, et toetada nende töövõime säilimist ja ennetada läbipõlemist.