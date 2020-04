Kontserni tippjuht: Wendres algas uus ajastu

Tellijale

Eelmisel nädalal kirjutas Pärnu Postimees, et aastaid Taani kontserni Danspin Grupi tütarettevõtet, Sindis Pärnu jõe kaldal vaibalõnga värvivat AS Danspini juhtinud Dennis Ulrik Kristensen vahetas 14. aprillil välja Pärnumaa suurima firma, tekstiilitootja AS Wendre senise tegev­juhi Raul Laidvee.

Küsimusele, miks tegevjuhti oli vaja vahetada, vastas Jönsson, et talle sai juba mullu märtsis Wendre Groupi tegevjuhina tööle asudes ­selgeks, et nende Eesti ettevõtet on juhitud vales suunas. “Raul Laidvee pidi palju vana juhtkonna järelt koristama, samuti viima lõpule ja kindlustama suurte investeerimisprojektide funktsionaalsuse, selle asemel et töötada progressiivselt,” sedastas ta.