“Teeme ära” tuli tänavu varem: Pärnus tegutsevad sarikoristajad

“Minu vaimustus oli lihtsalt nii suur, et ... Oeh. Inimesed on sellist vaeva näinud ja veel tasu küsimata!” oli talisuplusega tegelev Tammisto emotsionaalne ja siiralt tänulik. “Mõtlesin, et kes küll olid need pioneerid, kes nädalavahetusel kõik korda tegid. See jõeäär oli enne pehmelt öeldes ropp: kalameeste jäetud konservid, vanad viina- ja õllepudelid, mõni purukski pekstud.”

Tammisto sõnutsi oldi tänavaelanikega juba arutatud, kas valida uus ujumispaik või võtta ette suur töö ja see korda teha. “Ja nüüd jõudsid ühed head inimesed selle meie eest ära teha. Nad on teinud korda jõekalda Papiniidu sillast peaaegu vanadekoduni välja! See on hämmastav. Au ja kiitus!” laulis politseitöötaja kiidulaulu ja imestas, et selline ettevõtmine tehti just nüüd, keerulisel koroonaajal.