Kontrolltööd aitas lõpetada isa autoaku

Tellijale

“Meil liigub internet wifiga, arvuti andis märku, et on vaja jõudu juurde. Abikaasa ajas auto akna alla, tõmbas juhtmed sisse ja poiss sai oma töö tehtud, elekter oli ära viis tundi,” seletas pereema Mari-Liis Kaljur.

Markuse koolikaaslane Jass Välja elab Ristikülas ja rääkis, et tema ehitas kevadvaheajal endale välijõusaali käepäraste vahenditega ja tõstab seal viieliitriseid veekanistreid. Internetileviga on tal kodutalus aga kuidas kunagi ja mida suuremaks paisuvad pungad, ­seda lünklikum on levi. Pere ostis koolide digiõppe kehtestamise järel uue arvuti ja ruuteri, aga e-riigis ei aidanud see ühendust paremaks teha.