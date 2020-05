Tellijale

Ettevõtted, mille esindajatega ma täna kohtusin (Metsä Wood ja Scanfil, S. E.), kuuluvad suurtesse kontsernidesse ja tunnevad ennast võrdlemisi turvaliselt. Hea teada, et Pärnu kandis, kus on hästi suur turismitööstuse osakaal, leidub tootmisettevõtteid, millel praegu ei ole mingit kriisi. Ja kui see kriis ka nendeni jõuab, on neil kontsernisisesed meetodid, et tulla toime.