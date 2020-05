Paikuse politseikoolis taastub kontaktõpe

Kontaktõppe avamine Paikuse õppekompleksis on otseselt seotud sellega, et politseikadetid saaksid vajaliku väljaõppe ja neid võiks võtta appi koroonaviirusest tingitud olukorras. Kokku on tarvis kontaktõppe raames koolitada 72 õppurit, peale nende personal. Õpe toimub kõiki valitsuse korraldusi ja ettevaatusabinõusid järgides.