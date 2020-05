Linn kavatseb ühendada Päikesejänku ja Kadri lasteaia

Mõlemas lasteaias on kuus rühma, samuti on majad ühesuguse tüüpprojekti järgi ehitatud ja samal ajal (1. veebruaril 1969) avatud. Linnavalitsuse teatel on mõlema lasteasutuse teeninduspiirkond kattuv ja lasteaia valikuteski on lapsevanematel sageli nii Kadri kui Päikesejänku.