Vastupidi omavalitsusjuhtide soovile asub riik otsima Rail Balticu teekoridorile alternatiive

Eelmisel nädalal tegi Pärnumaa omavalitsuste liit (POL) ühispöördumise peaminister Jüri Ratasele ja valitsusele, milles andis teada, et siinsed omavalitsusjuhid seisavad seni kehtinud planeeringulahenduse eest, kuna välja on valitud parim raudteekoridor. Samasuguse pöördumise esitasid veidi varem Pärnu kunagised maavanemad Toomas Kivimägi, Andres Metsoja ja Kalev Kaljuste.

Riigikohus tühistas Pärnu maakonnaplaneeringu ligemale 45kilomeetrisel lõigul Pärnu linna ja Ikla vahelisel maa-alal keskkonnamõju ebapiisava hindamise tõttu. Viga puudutas küll üksnes viie kilomeetri pikkust lõiku Luitemaa looduskaitseala vahetus läheduses, kuid planeering tühistati sellega külgnevatel lõikudelgi, et vajadusel raudteekoridori muuta. „Kaalusime põhjalikult esitatud argumente,” ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Riigikohus leidis, et Luitemaa linnualal Natura eelhindamisega piirdumine oli viga, mis võis mõjutada RB koridori valikut. Seetõttu alustame nendel lõikudel alternatiivsete teekoridoride asukoha valikust. Koos teiste valdkonna ministeeriumidega jõudsime järeldusele, et kõige mõistlikum ja otstarbekam on selleks uuendada senist RB Pärnu maakonnaplaneeringu menetlust.”