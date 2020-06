Jaak Aab: Uute valikute kaalumist nõuavad riigikohus ja seadused

Kuigi viga puudutas üksnes viie kilomeetri pikkust lõiku, tühistati planeering sellega külgnevatel lõikudelgi, et vajadusel teekoridori valikut muuta. „Riigikohus leidis, et Luitemaa linnualal Natura eelhindamisega piirdumine oli viga, mis võis mõjutada RB koridori valikut,” sõnas riigihalduse minister Jaak Aab. “Seetõttu alustame nendel lõikudel alternatiivsete teekoridoride asukohavalikust. Koos teiste valdkonna ministeeriumidega jõudsime järeldusele, et kõige mõistlikum ja otstarbekam on selleks uuendada senist RB Pärnu maakonnaplaneeringu menetlust.”