Oma erakonna eesmärkides kahtlev Ago Kalmer peatab voliniku staatuse

"Pean oluliseks märkida, et soovin oma volikogu liikme staatuse peatada ajutiselt,” märkis Kalmer pressiteate vahendusel.

Volituste peatamise üheks põhjuseks nimetas volinik uue silla küsimust: “Käesoleva aasta algul valis Isamaa Suur-Pärnu osakond endale uue esimehe ja juhatuse liikmed ning seadis erakonnale uued ülesanded ja eesmärgid. Kahjuks ei ole uue silla ehitamine ehk 18 aastat elus hoitud lubadus Isamaale enam oluline prioriteet.”

Kalmeri sõnade kohaselt eelistas Kesklinna silla remonti uue silla ehitamisele hiljuti Isamaa volikogu fraktsiooni juhtki. “Kuna mina olen endiselt veendunud, et Pärnu elanikele ja linna arengule on uue silla ehitamine oluline, pean enda sees jõudma selgusele, kuidas selline vähikäik mõjub minu jätkamisele erakonnas,” avaldas linnavolinik.

“Kogu pressiteates kirjeldatut pole Ago Kalmer erakonnas rääkinud. Mingit seni teada vastuolu ega tüli ma ei tea tal erakonnaga olevat,” märkis Isamaa Suur-Pärnu osakonna esimees Peeter Prisk, kelle jutu järgi on nende erakonnas alati olnud erinevalt mõtlevaid inimesi.

"Meie seas on tõesti erinevaid seisukohti ja mõned neist on kirjeldanud omi mõtteid leheveergudelgi, aga neist ükski ei ole kindlasti erakonna seisukohta esindavana vastu uue silla ehitusele," sõnas Prisk.

Teiseks ja veelgi olulisemaks taandumise põhjuseks nimetab Kalmer soovi jõuda selgusele, kas ta soovib jätkata poliitikas pärast korruptsioonisüüdistuse tõttu kohtuuste kulutamist.

"Tänaseks on selge, et alles tänavu mais riigikohtu õigeksmõistva otsusega lõppenud kriminaalprotsess algatati minu suhtes linnavalitsuses töötava politsei salajase kaastöötaja valekaebuse alusel," rääkis Kalmer. "See protsess oli minu jaoks noahoop selga inimestelt, keda pidasin võitluskaaslasteks parema Pärnu nimel."

Kalmeri jutu kohaselt otsustab ta poliitikas ja erakonnas jätkamise sügisel.

Kalmeri asendusliikmena pääseb volikogusse just Prisk, kes märkis, et volinikul on õigus oma mandaadiga ümber käia nagu ta soovib.