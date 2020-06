Linnavolikogu avaldas Rail Balticule toetust

„Riigikohus tühistas osaliselt Pärnu maakonnaplaneeringus Rail Balticu raudtee koridori asukoha määramise. Mõistame, et Luitemaa linnuala puudutava Natura hindamise peab ära tegema võimalikult kiiresti ja korrektselt, kaasates kõiki huvigruppe ja avalikkust. Usume, et valitsus jõuab keskkonnamõju hindamise operatiivselt korraldada ja raudtee valmib tähtajaks, kuid viimastel nädalatel oleme murega jälginud spekulatsioone Rail Balticu projekti tühistamise kohta,“ kirjutatakse pöördumises.

Pöördumises rõhutatakse, et RB on sajandi taristuprojekt, mis peab olema isiklikest poliitilistest ambitsioonidest kõrgemal. „Rail Baltic on tähtis kogu Eestile. See loob mugava ühenduse Läti ja Leeduga ning tõstab Eesti populaarsust turismi sihtkohana. Selle elluviimisest võidavad kõik Eesti elanikud ja ka tulevased põlvkonnad,“ seisab pöördumises.