Lihulas said kokku Lääneranna ja Haapsalu võidutuli, mille president Kersti Kaljulaid saatis Tallinnast teele täna hommikul. Lääneranna valla avalike suhete spetsialisti Kristina Kuke sõnul meenutatakse sümboolse tulede ühinemisega, et osa Lääneranna vallast asus Läänemaal, enne kui see haldusreformi järel Pärnumaaga liideti.