Politseinikud päästsid maanteel ekselnud kassipoja

Pärnu loomade varjupaiga juhataja Seyle Jussi sõnade kohaselt on täna öösel nende hoole alla jõudnud kiisu umbes kahekuune isane pruun vöödik.

“Ilmselt oli ta hulkuv kass, kahjuks me temal kiipi ei leidnud,” lausus Juss, kelle hinnangul on vähetõenäoline, et kassilapse omanik tuleb kadunud loomakesele varjupaika järele.