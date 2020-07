Rannahoones tegutseva Sunseti ööklubi juhi Erlend Aava sõnutsi on katusest kadunud hinnanguliselt pool. “Kahjusid alles hindame,” täpsustas Aav.

Aav hoiatas, et rannas on praegu väga ohtlik. “Oksad, prügikastid ja kõik muu lendavad,” toonitas Sunseti juht, lisades, et niisamuti võivad ohtu kujutada katusedetailid.