Vana-Pärnu rannas avastati taas fekaalne reostus

Soole enterokokid on bakterid, mis elavad inimeste ja loomade soolestikus. Kuna nad võivad elada lühikest aega väliskeskkonnas, on nad head indikaatorid vees fekaalse reostatuse määratlemisel. Mida suurem on soole enterokokkide sisaldus suplusvees, seda suurem tõenäosus, et vees võib olla halbu mikroorganisme.