Saarde valla kinnitatud eelarves on Tihemetsa huvi- ja spordikeskuse renoveerimiseks 60 000 eurot. FOTO: Ants Liigus/Pärnu Postimees

Saarde vallavalitsus kuulutas välja riigihanke, et leida Tihemetsa huvi- ja spordikeskuse remonditöödeks sobiv ettevõte.

Hanke peaeesmärk on võimla välispiirete ümberehitus, sest valesti paigaldatud parapeti ja aknaplekkide tõttu on fassaadi pääsenud niiskus, mis on viimistluskrohvi kohati lahti löönud.