Tasuta minifestival sünnib omavalitsuse ja sõprade toel

“Oleme pannud kokku programmi, mis on mitmekesine, pakub uusi teadmisi, aga ka puhkust igapäevasest tormamisest,” tutvustas päevakava vabaühenduse Tunne eestvedaja ja ürituse korraldaja Karoliine Aus. Kuna mõnus muusika vallandab õnnetunde ja toob naeratuse suule, on festival läbi põimitud kontsertidega.

Eesmärk on suunata inimesi oma vaimse ja füüsilise tervise eest hoolt kandma.

Kuigi üritus on tasuta, paluvad korraldajad end eelregistreerida. Selle eesmärk on jälgida, et ruum oleks pooltäis, hajutamaks külastajaid. Samuti kehtivad osalejapiirangud joogatundides.