“Härras tunne on. See oli maagiline. Nii palju kallistusi, naeru, nii palju headust,” avaldas Aus.

“Meie üritused ei pruugi olla mastaapsed, aga see, millise tunde me inimestes tekitame, on oluline ja saab üha olulisemaks,” sõnas festivali peakorraldaja. “Mida rohkem hingi puudutame, seda parem, ja olgem ausad, seda on lihtsam teha väiksemas seltskonnas. Me ei rihi paarituhandelist publikut, meile meeldibki hubasus.”