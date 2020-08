Eelarvamusfestival hekseldas tasakaalukalt läbi kodukandi põletavad teemad

Täiskasvanute gümnaasiumi käekäiku puudutavat arutelu olid kuulama tulnud nii kooli praegused kui kunagised õpilased, linnavalitsuse liikmed ja kodanikud tänavaltki. Kooli sulgemise vastaste suurim hirm on väikse ja turvalise koolikeskkonna kadumine. “Täiskasvanute gümnaasiumis käib suur hulk nõustamisteenust vajavaid inimesi. See ei ole ainult kool, see on kogukond,” märkis arutelu juhtinud Liis Kosenkranius. “Kas pärast ühinemist saab niisama individuaalset lähenemist ja paindlikke võimalusi? Miks lõhkuda süsteem, mis töötab?”