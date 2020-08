Põllumajandusloendus hõlmab üle 1300 Pärnumaa majapidamise

Saamaks teada, kuidas põllumeestel läheb ja mis on kümne aastaga muutunud, kutsub põllumajandusloenduse projektijuht, statistikaameti juhtanalüütik Eve Valdvee kõiki nimekirja kantud majapidamisi üles loendusel osalema. Nimestikku sattunutele on loenduses osalemine kohustuslik.

Veebi kaudu on kõige lihtsam ja mugavam loendusel osaleda, sest nii saab seda teha endale sobival ajal ja sobivas kohas.

Esmajoones soovitab Valdvee osaleda veebiküsitluses, mis kestab 20. septembrini. “Veebi kaudu on kõige lihtsam ja mugavam loendusel osaleda, sest nii saab seda teha endale sobival ajal ja sobivas kohas,” selgitas ta. Nendega, kes 20. septembriks pole oma andmeid veebis esitanud, võtab 21. septembrist kuni 15. novembrini ühendust telefoniküsitleja.

Põllumajanduse registrite ja informatsiooni ametis (PRIA) kirja pandud maade ja loomade, aga ka maakatastri ja töötamise registri töötajate andmed on küsimustikus eeltäidetud ja neid saab vajadusel täpsustada. “Kui registrites on majapidamise andmed olemas, ootab juba palju korrektseid andmeid ees ja täita tuleb ainult puuduv osa,” ütles Valdvee.

Uuringu nimekirjas on põllumajanduslikud majapidamised väiketaludest kuni suurettevõteteni. Sellel korral on nimekirjas ligikaudu 1380 Pärnumaa majapidamist.

Põllumajandusloendust korraldatakse ÜRO toidu- ja põllumajandusorganisatsiooni (FAO, Food and Agriculture Organization) juhtimisel enamikus riikides. Euroopa Liidu riikidele on põllumajandusloenduste korraldamine kohustuslik, sest loenduse andmed on ELi ühise põllumajanduspoliitika alus.