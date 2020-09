Peretoetus ja toitjakaotuspension laekub mitmes jaos

Amet tugineb peretoetuste ja toitjakaotuspensionide väljamaksmisel Eesti hariduse infosüsteemi (EHIS) andmetele. Koolidel on aega teavet süsteemi sisestada 15. septembrini. Seetõttu maksab sotsiaalkindlustusamet (SKA) septembris peretoetust ja toitjakaotuspensioni osale lastele kuu teises pooles.

“SKA töötleb iga õppeaasta alguses umbes 75 000 õppiva lapse andmed, et maksta õppuritele peretoetust ja toitjakaotuspensioni,” selgitas sotsiaalkindlustusameti perehüvitiste teenuse juht Marjana Lazarenkov. “Enamik peretoetusi ja toitjakaotuspensione jõuab septembriski saajateni harjumuspäraselt kuu alguses. Toitjakaotuspensionid maksame välja 4. ja peretoetused 8. kuupäeval.”

Tegemist on iga-aastase septembrikuise makseviivitusega, kuid koolid on tublid ja iga aastaga läheb olukord Lazarenkovi sõnutsi paremaks.

Koolidel on õppurite kohta teave olemas. “Et info SKAsse jõuaks, on meil vaja see saada EHISe kaudu, siis saame hüvitised välja maksta,” lisas Lazarenkov.