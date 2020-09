Huviringid ei vannu pärgviiruse teisele lainele alla

Mihklikuu on huviringidelegi taas hoo sisse lükanud. Koolipingi nühkimise kõrvalt on noortel võimalik liituda teatritruppide ja laulukooridega, katsetada pillimängu, vihtuda eri tantse, rallitada motorajal, lennutada droone või õppida putukateadust – tegevust jagub igale vanusele ja maitsele. Kuidas aga mõjutab uus pärgviirus ja ähvardav teine laine huvikoole ja tunde? Kas maskis lauljad on telesaatest reaalsusesse ja visiirid keevitamisruumist kudumistundi kolinud?