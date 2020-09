Politsei pidas jäätmejaama põlengutes kahtlustatavana kinni 35aastase mehe

Prokuratuuri hinnangul on seni kogutud tõenditega kuriteokahtlus põhjendatud ja kuritegude ärahoidmiseks oli vaja kahtlustatav vahistada. “Kahtluse järgi on mees väga lühikese aja jooksul põhjustanud kaks tulekahju. Tegu on varem kriminaalkorras karistatud mehega, kes kahtlustuse järgi on jätkanud kuritegudega katseajal. Seega on oht, et vabaduses võib ta kuritegude toimepanekut jätkata,” selgitas prokurör Teeli Mägi. “Selle välistamiseks taotles prokuratuur kohtus tema vahistamist eeluurimise ajaks. Kohus nõustus taotlusega ja vahistas kahtlustatava kaheks kuuks.”