President osales Häädemeestel ÜRO julgeolekunõukogu kohtumisel

“Pandeemia on näidanud tehnoloogia olulisust ja sellest tingituna on radikaalselt muutunud töö, haridus, inimestevaheline suhtlus ja teenused,” ütles Kaljulaid ÜRO julgeolekunõukogu Nigeri eesistumise kõrgetasemelisel virtuaalsel eriüritusel, mille teema on COVID-19-järgne üleilmne valitsemine, nagu edastas presidendi kantselei.